VK приобрела 20% компании-разработчика автоматизации процесса продажи билетов

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK приобрел 20% в ООО "НКС Технологии", говорится в данных ЕГРЮЛ.

Представитель VK подтвердил приобретение доли, не уточнив параметры сделки. "Это команда IT-разработчиков, которую VK планирует задействовать в собственных проектах", - сообщил он "Интерфаксу".

В VK также не указали, какими проектами будет заниматься команда. Согласно сайту "НКС Технологии", компания специализируется на автоматизации процесса продажи билетов через различные каналы. Среди ее заказчиков - "ведущая российская платформа билетных операций".

ООО "НКС Технологии" было учреждено в апреле 2022 года Алексеем Бондаревым. Сейчас он владеет 80% юрлица, а также руководит компанией. В 2023 году выручка ООО составила 52,55 млн рублей, чистая прибыль - 4,9 млн рублей.

2 октября источники "Интерфакса" сообщали о том, что VK приобрела 10% билетного оператора "Кассир.ру". Ориентировочная сумма сделки оценивается в 500 млн рублей.

Помимо этого, в мае VK стал совладельцем другого билетного сервиса - Intickets.ru, купив 40% в ООО "Интикетс". Стоимость сделки с учетом отложенного платежа - 723 млн рублей, сообщил позднее VK в своем отчете.