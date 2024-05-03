VK приобрел 40% в билетном сервисе Intickets.ru

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK приобрел 40% компании "Интикетс" (оператор облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов на культурно-массовые и зрелищные мероприятия Intickets.ru), говорится в сообщении VK.

Сумма сделки не называется.

"Сделка позволит VK в качестве доверенной информационной системы реализовать задачу по развитию "Пушкинской карты", в том числе повысит эффективность программы и обеспечит безопасность для участников - пользователей карты, организаций культуры и билетных операторов", - говорится в сообщении интернет-компании.

VK, согласно постановлению правительства, выполняет функции доверенной информационной системы в рамках госпрограммы "Пушкинская карта", которая позволяет молодым людям бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры.

Система Intickets.ru - профессиональный продукт для автоматизации бизнес-процессов с набором инструментов для управления полным циклом продаж в учреждениях культуры, у билетных агентов и организаторов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Интикетс" зарегистрировано в 2015 году. По итогам 2023 года выручка компании составила 578,2 млн рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 1,9 раза - до 174,9 млн рублей.