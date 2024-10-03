OpenAI привлекла кредитную линию на $4 млрд

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, получила доступ к револьверной кредитной линии на $4 млрд, говорится в ее сообщении.

Линию открыли американские JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Wells Fargo, испанский Santander, японский Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), швейцарский UBS и британский HSBC. Многие из этих фининститутов – клиенты OpenAI.

"Эта кредитная линия позволяет нам дополнительно укрепить финансовое положение и обеспечивает гибкость в использовании будущих возможностей роста", - сказала главный финансовый директор разработчика Сара Фрайар.

Размер кредитной линии может быть увеличен на $2 млрд, сообщает CNBC. Она необеспеченная и рассчитана на три года, а процентная ставка по ней равна ставке SOFR (обеспеченная ставка финансирования overnight), увеличенной на 100 базисных пунктов. В начале недели SOFR была чуть выше 5%.

Накануне OpenAI сообщила о закрытии инвестраунда на $6,6 млрд с общей оценкой в $157 млрд – по данным Financial Times, самой высокой в истории Кремниевой долины.

Доступ к ликвидности более чем на $10 млрд обеспечивает гибкость в инвестициях в новые инициативы и масштабировании, отмечает OpenAI.

Компания не называет участников прошедшего инвестраунда. По данным газеты The Wall Street Journal, ссылающейся на информированные источники, OpenAI получила $1,25 млрд от венчурной фирмы Thrive Capital и менее $1 млрд от Microsoft Corp..

Thrive Capital и Microsoft подтвердили участие в инвестраунде в ответ на запрос Barron's.

Среди других инвесторов источники WSJ называют японскую SoftBank Group ($500 млн), Nvidia Corp. (около $100 млн), а также Tiger Global Management ($350 млн), Ark Investment Management и Altimeter Capital (по $250 млн).

По данным WSJ, компании, принявшие участие в инвестраунде, имеют право вывести свои деньги из OpenAI, если она не сможет стать прибыльной в течение двух лет.

При этом OpenAI попросила участников раунда не финансировать конкурирующие стартапы, включая X.Ai Илона Маска и Anthropic, пишет FT со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, в ходе переговоров с инвесторами OpenAI четко дала понять, что рассчитывает на эксклюзивность.

Венчурные фонды получают доступ к конфиденциальной информации о портфельных компаниях, и тесные связи с одной компанией могут усложнить финансирование ее конкурентов, отмечает британская газета.

Однако, как говорят венчурные инвесторы, на эксклюзивности настаивают редко, и многие ведущие фонды диверсифицируют вложения в определенных секторах. Например, Sequoia Capital и Andreessen Horowitz инвестировали сразу в ряд ИИ-стартапов, в том числе одновременно OpenAI и X.Ai.

OpenAI может добиваться нестандартных условий и невероятно высоких оценок стоимости благодаря тому, что инвесторы видят в ней потенциал к доминированию в рамках следующей волны инноваций в сфере ИИ, которая, по их мнению, повлечет столь же значительное изменение поведения потребителей, как распространение интернета и мобильных телефонов.

"Раунд был настолько переподписан, что OpenAI сказала: "Вот вам доли, но мы ждем от вас серьезного участия в бизнесе, так что не вкладывайте в конкурентов", - приводит FT слова знакомого со сделкой источника.

Партнер одного крупного венчурного фонда заявил, что похожая позиция была у Uber, "когда они были в режиме полного глобального доминирования". "Если у компании на руках все козыри, они могут заставлять других поступать неестественно", - цитирует его британская газета.