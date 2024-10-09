"Росхим" купил у Росимущества 97% акций "Метафракс Кемикалс"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - АО "Росхим" признано победителем объявленных Росимуществом торгов по продаже почти 97% акций АО "Метафракс Кемикалс" (Пермский край), перешедших в 2023 году в собственность государства.

Как сообщается в государственной информационной системе (ГИС) "Торги", "Росхим" стал единственным участником аукциона, лот продан по начальной цене - 14,7 млрд рублей.

Согласно документации, договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Ранее сообщалось, что в лот входили 284 599 228 обыкновенных акций АО (96,9% уставного капитала) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Заявки на участие в аукционе принимались с 4 по 30 сентября.

В сентябре правительство РФ одобрило предложение Минфина, согласованное с Минпромторгом, ФАС и Росимуществом, об отчуждении акций предприятия. Решение о продаже акций принято "в целях создания условий для привлечения инвестиций, стимулирования развития фондового рынка, модернизации и технологического развития экономики", говорилось в распоряжении кабмина.

В августе 2023 года Генпрокуратура РФ обратилась в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением о признании незаконными итогов приватизации "Метафракс Кемикалс" и истребовании в пользу РФ акций компании, принадлежащих "Метахолдингу" (95,9% уставного капитала), Тольяттихимбанку (0,7%) и "Метафракс Трейдингу" (0,3%). Позднее суд выделил в отдельное производство требования в отношении пакета Тольяттихимбанка, так как этот пакет был перепродан ООО "ЦЭО "Восток".

В результате судебных разбирательств суд полностью удовлетворил требования Генпрокуратуры. Не согласившись с решением суда, "Метахолдинг" попытался оспорить его в апелляционном и кассационном порядках, однако сделать этого не удалось.

"Метафракс групп" - один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. По данным компании, химический дивизион группы включает, в частности, головное предприятие "Метафракс Кемикалс", производства формальдегида и синтетических смол ООО "Метадинеа" (Пермский край и Московская область), подмосковное АО "Карболит". В группу входят торговые, сервисные, инженерно-технологические предприятия.

АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород") с 1 февраля 2024 года назначено управляющей организацией АО "Метафракс Кемикалс".

"Метафракс Кемикалс" по итогам 2023 года увеличило выручку по РСБУ на 7,2% по сравнению с показателем 2022 года - до 28,9 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась в 4,7 раза - до 2,3 млрд рублей.