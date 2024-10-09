"Росхим" купил у Росимущества 100% акций "Волжского оргсинтеза"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - АО "Росхим" признано победителем объявленных Росимуществом торгов по продаже 100% акций АО "Волжский оргсинтез" (Волгоградская область), перешедших в 2023 году в собственность государства.

Как сообщается в государственной информационной системе (ГИС) "Торги", "Росхим" стал единственным участником аукциона, лот продан по начальной цене - 20,966 млрд рублей.

В лот входили 2 344 925 акций, что составляет 100% уставного капитала компании. Заявки на участие в аукционе принимались с 4 по 30 сентября.

Согласно документации торгов, новый собственник "Волжского оргсинтеза" должен будет выполнить ряд обязательств. В частности, покупатель обязан в течение трех лет провести модернизацию производства бутилового ксантогената калия с увеличением производства на 20 тысяч тонн в год.

Кроме того, в течение пяти лет после перехода предприятия в собственность необходимо сохранить основной вид деятельности, организовать производство тиурама в объеме 2 тысячи тонн в год, тиомочевины - до 3 тысяч тонн в год, а также тетрабензилтиурамдисульфида, ксантогенатов натрия, сульфида натрия, твердой формы гидросульфида натрия, тицианата аммония, тиоцианата натрия, тиосульфата кальция - суммарной мощностью не менее 500 тонн в год. Новый владелец также должен будет заняться разработкой отечественного катализатора для производства акролеина.

В августе 2023 года Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к владельцу АО "Волжский оргсинтез" Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства 100% акций предприятия. В пользу государства зачислены обыкновенные акции АО номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая в количестве 2 344 925 штук.

В сентябре 2023 года Росимущество стало единственным владельцем АО "Волжский оргсинтез", в январе 2024 года компания перешла под управление АО "Росхим" (ранее - АО "Русский водород"). В конце августа правительство приняло предложение Минфина об отчуждении 100% акций предприятия.

"Волжский оргсинтез", согласно его сайту, является крупным российским производителем продукции органического синтеза. Может выпускать анилин, метионин, флотореагенты, сероуглерод, присадки к бензинам. Выручка по РСБУ в 2023 году сократилась на 15,8% относительно уровня предыдущего года, до 13 млрд рублей, чистая прибыль - на 6% до 2,74 млрд рублей.