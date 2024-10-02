Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября в годовом выражении осталась в районе 8,7%

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 24 по 30 сентября составила 0,19% после 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщил в среду Росстат.

Ускорение недельной инфляции было вызвано замедлением снижения цен на плодоовощную продукцию, значительным удорожанием авиабилетов, а также продолжающимся высоким ростом цен на молочную продукцию.

С начала месяца рост цен в РФ к 30 сентября составил 0,43%, с начала года - 5,72%.

Из недельных данных за 30 дней сентября этого и прошлого годов следует, что на 30 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,70% с 8,75% на 23 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,57% с 8,59% на 23 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Расхождение в оценках годовой инфляции по разным методологиям объясняется тем фактом, что месячная цифра роста цен в сентябре 2023 года более чем на 0,1% оказалась выше динамики, на которую указывали недельные данные. Точную оценку годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует только 11 октября.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.