Суд в Литве постановил вывести из санкционного списка ветропарк "Интер РАО"

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Оператор парка ветрогенераторов Vydmantai wind park, входящий в Inter RAO Lietuva (группа "Интер РАО"), должен быть исключен из списка подсанкционных компаний, составленного Службой по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы, решил литовский суд.

Как сообщает агентство BNS, на минувшей неделе Региональный административный суд частично удовлетворил жалобу Vydmantai wind park. Это решение еще можно обжаловать в Главном административном суде Литвы.

Как заявила BNS представитель суда Сигита Гамуленене, дело рассматривалось на закрытом судебном заседании, а его материалы были признаны непубличными, поэтому суд огласил только резолютивную часть постановления.

В мае 2022 года СРФП сообщила, что средства Vydmantai wind park заморожены из-за связей компании с Россией.

Чуть позже был расторгнут договор о покупке электроэнергии, подписанный в сентябре 2020 года Vydmantai wind park с литовским поставщиком электроэнергии Elektrum Lietuva, а Апелляционный суд Литвы в декабре прошлого года постановил, что литовская компания сделала это законно.

"Vydmantai wind park считается находящимся под контролем лиц, подпадающих под международные санкции, поэтому именно он обязан отрицать наличие своих связей с Российской Федерацией, но они этого не сделали", - заявил тогда Апелляционный суд.

Inter RAO Lietuva находится в списке литовских компаний, затронутых западными санкциями против России и российских граждан. В отношении компании инициирована процедура банкротства после того, как в марте 2022 года Служба по расследованию финансовых преступлений Литвы ограничила возможность Inter RAO Lietuva осуществлять банковские операции, а в мае были заморожены не только ее средства, но и акции.

Vydmantai wind park управляет ветроэлектростанцией мощностью 30 МВт на западе Литвы. В ее составе - 15 ветряных турбин типа E70 производства немецкой компании Enercon GmbH. Установленная мощность каждой турбины - 2 МВт. Ветропарк является одним из первых и одним из крупнейших в Литве и других странах Балтии.