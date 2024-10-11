Сбер отменил комиссию для застройщиков при выдаче ипотеки из-за снятия ограничений по ПСК

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк перестал брать комиссию с застройщиков при выдаче ипотеки из-за временной отмены регулятором ограничений по полной стоимости кредита (ПСК) по этому виду ссуд.

"В связи с тем, что с 10 октября ЦБ скорректировал требования по контролю за показателем предельной стоимости кредита (ПСК), Сбер возобновляет проведение сделок на Домклик на приобретение новостроек (готовое или строящееся жилье) по базовым ставкам без обязательного применения программ снижения ставки от застройщиков, таких как субсидирование ставки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

Об отмене комиссии для застройщиков-партнеров в рамках рыночных программ ранее объявил ВТБ. "При этом мы продолжаем следить за ситуацией на рынке. На фоне высоких ожиданий дальнейшего повышения ключевой ставки не исключаем новых изменений по условиям ипотечных программ, т.к. ситуация на рынке остается нестабильной", - отметил банк.

ЦБ РФ с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не будет ограничивать для банков полную стоимость кредита по ипотеке на покупку жилья или земельного участка. Банк России рассматривает возможность отказа от ограничения ПСК в ипотеке на постоянной основе.