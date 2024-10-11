Россия за 9 месяцев увеличила экспорт мяса птицы на 11%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев 2024 года экспортировала 264,2 тысячи тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сказано в презентации Россельхознадзора, представленной на выставке "Золотая осень-2024".

Темпы роста экспорта свинины и говядины выше. Так, свинины отгружено 189,2 тысячи тонн (на 24% больше), говядины - 37,7 тысячи тонн (на 22% больше).

Кроме того, в январе-сентябре за рубеж было отправлено 132,3 тысячи тонн молочной продукции, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт готовой мясной продукции вырос на 21%, до 61,6 тысячи тонн.

В то же время экспорт рыбной продукции снизился на 19%, до 1,2 млн тонн.

Такие данные содержатся во ФГИС "ВетИС" Россельхознадзора.

Всего Россия может поставлять продукцию животноводства в 105 стран мира. Причем в этом году получен доступ на рынки 12 стран по 29 видам продукции. В частности, экспорт мяса птицы возможен в 47 стран, реальные поставки идут в 34 страны, свинины - в 21 страну (16 стран), говядины - в 38 стран (24 страны).