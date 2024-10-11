Экспорт муки из РФ за девять месяцев почти достиг показателя за весь 2023 год

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - РФ к началу октября отгрузила на экспорт 980 тыс. тонн муки, за весь прошлый год был отправлен за рубеж 1 млн тонн, сообщается в презентации Россельхознадзора на круглом столе в рамках выставки "Золотая осень-2024" в пятницу в Москве.

"За 2023 год у нас в три раза увеличились отгрузки муки, и в текущем году по состоянию на начало октября мы уже почти вышли на те же самые объемы, как за весь прошлый год. Аналогично по отрубям. Крупы тоже наращивают свой потенциал отгрузок", - заявила на мероприятии начальник управления Россельхознадзора Ольга Захарова.

Согласно презентации, экспорт отрубей к началу октября составил 1,625 млн тонн, за весь 2023 год - 1,671 млн тонн, круп - соответственно - 244 тыс. тонн и 255 тыс. тонн.

Но, как отметила Захарова, "наше все" - это экспорт зерна. "Если посмотреть за 2023 год, то мы вышли на показатель 83,5 млн тонн всей зерновой продукции, включая переработку, а также масличку. В этом году, согласно данным нашей информационной системы, было оформлено фитосанитарных сертификатов на общий объем 67,5 млн тонн зерновой продукции. Конечно, традиционные страны нашего экспорта - это страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки", - сказала она.

Согласно презентации, по данным на 3 октября, на страны Ближнего Востока пришлось 32% зернового экспорта, отправлено около 20 млн тонн продукции, из них 13,1 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя, 1,8 млн тонн кукурузы, 1 млн тонн отрубей, 0,7 млн тонн шрота.

При этом Захарова обратила внимание на то, что возобновились поставки в Индонезию и Вьетнам.