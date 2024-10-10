Поиск

ФТС отметила сокращение экспорта продукции АПК в январе-августе на 4,7%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В августе-сентябре 2024 года Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $27,3 млрд, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($28,6 млрд), сообщается в материалах на сайте ФТС.

Импорт этой продукции увеличился на 1,8%, до $24,2 млрд с $23,8 млрд за январь-август 2023 года.

В соответствии с майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.

ФТС АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

Huawei обогнала Apple по продажам смартфонов в Китае впервые за четыре года

BMW и Mercedes-Benz зафиксировали снижение продаж в III кв. из-за падения спроса в Китае

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

"Газпром" поставил в Венгрию за 9 месяцев больше газа, чем за весь прошлый год

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

НСПК внедрила универсальный QR-код по всей сети системы быстрых платежей

Фондовый рынок Канады обошел Великобританию по капитализации

Unilever закрыла сделку по продаже российских активов групп "Арнест"

Unilever закрыла сделку по продаже российских активов групп "Арнест"

Распоряжение президента разрешает запланированные на 2024-2026 гг. реорганизации ВТБ и его "дочек"

ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов

ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов

ЦБ предложил сделать штрафы за манипулирование на фондовом рынке кратными ущербу

Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });