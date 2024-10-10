ФТС отметила сокращение экспорта продукции АПК в январе-августе на 4,7%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В августе-сентябре 2024 года Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $27,3 млрд, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($28,6 млрд), сообщается в материалах на сайте ФТС.

Импорт этой продукции увеличился на 1,8%, до $24,2 млрд с $23,8 млрд за январь-август 2023 года.

В соответствии с майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.