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Банк России не видит значимого замедления роста цен

Сентябрьские данные по инфляции подтверждают необходимость очередного ужесточения ДКП

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Значимых признаков замедления устойчивых темпов роста цен пока не видно, сентябрьские данные по инфляции подтверждают тезис о необходимости дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), сообщил журналистам в Госдуме зампред Банка России Алексей Заботкин.

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"Устойчивые темпы роста цен, исходя из картины сентября, сохраняются на высоком уровне, и значимых указаний на то, чтобы они замедлялись, пока не видно", - сказал он.

Инфляция в России в сентябре 2024 года, по данным Росстата, составила 0,48% после 0,20% в августе, 1,14% в июле, оказавшись выше прогнозов аналитиков.

"Мы как раз сейчас анализируем, но в целом цифра за месяц чуть выше, чем то, что складывалось из отдельных неделек. В целом данные по инфляции за сентябрь подтверждают озабоченность, которая звучала в ходе сентябрьского совета директоров, о том, что может требоваться дополнительная жесткость для устойчивого замедления инфляции, потому что пока она сохраняется высокой", - отметил зампред ЦБ.

Банка России в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 19%. ЦБ тогда допустил возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

Регулятор тогда отметил, что требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября. Оно будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

"Прогноз Банка России будет формироваться по итогам опорного заседания 25 октября, с учетом и этих данных (по инфляции за сентябрь - ИФ), и всех тех, которые мы получим в течение еще оставшихся двух недель", - заявил Заботкин.

"Мы наш среднесрочный прогноз будем уточнять с учетом всех дополнительных вводных, которые получены с июля, как в части данных, так и в части решений по другим направлениям экономической политики, в том числе тарифным. С учетом этого будем уточнять, какая траектория ставки необходима для того, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели "вблизи 4%", - добавил зампред ЦБ.

Он не стал отвечать на вопрос о сроках окончания цикла ужесточения ДКП. "То, что цикл повышения ставок завершен, можно будет сказать, когда ставки начнут снижаться", - сказал Заботкин.

Алексей Заботкин Банк России Росстат
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