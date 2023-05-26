В РФ контактные линзы ряда производителей внесут в перечень параллельного импорта

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы нескольких производителей в перечень параллельного импорта; эта мера будет направлена на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка, сообщили в министерстве.

"Минпромторг России в течение двух недель внесет контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc., Bausch & Lomb, Johnson & Johnson, в перечень параллельного импорта", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга в пятницу.

С учетом того, что в условиях новых санкций практика выдачи экспортных лицензий на эти товары еще не сформировалась, эта мера будет превентивной, направленной на безусловное обеспечение этой продукцией российского рынка, отмечается в сообщении.

"В дальнейшем, при сохранении официальных поставок данная продукция может быть исключена из перечня", - добавили в министерстве.

Ранее в Минпромторге сообщили, что другие страны, помимо США, не намерены прекращать поставки контактных линз в Россию. В министерстве также отметили, что на российских предприятиях есть свободные мощности по производству интраокулярных линз ("искусственный хрусталик" - их преимущественно закупают государственные медицинские организации), которые позволят полностью закрыть потребности РФ. Мягкие линзы в России производят семь организаций. При этом российские производители поставляют свою продукцию на экспорт. Производством жестких линз в России занимаются четыре компании.

За прошлый год объем производства контактных линз в России увеличился примерно на 30% в натуральном выражении по отношению к предыдущему году. Общий объем отгрузок контактных линз предприятиями на территории России увеличился на 33% в натуральном выражении по сравнению с 2021 годом, сообщили в министерстве.