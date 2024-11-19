Blackstone хочет купить сеть фастфуда Jersey Mike's Subs за $8 млрд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Blackstone может вскоре объявить о покупке сети ресторанов быстрого питания Jersey Mike's Subs, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, сумма сделки с учетом долга компании может составить порядка $8 млрд.

WSJ пишет, что сделка вписывается в стратегию Blackstone, имеющей обширный опыт инвестиций в бизнес, работающий по модели франшизы. В частности, приобретение Hilton Hotels считается самой успешной инвестицией в сектор недвижимости в истории. Blackstone также принадлежат сеть химчисток Servpro, кофейни 7Brew и кафе Tropical Smoothie Cafe.

Jersey Mike's - вторая по величине сеть закусочных в США, специализирующаяся на сэндвичах. В этом сегменте она уступает только Subway и насчитывает свыше 3 тысяч заведений. Компания прослеживает свою историю с 1956 года. Владелец компании Питер Канкро сказал WSJ, что к 2027 году сеть может расшириться до 4 тысяч заведений с общей годовой выручкой в $6,5 млрд.