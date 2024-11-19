Поиск

Blackstone хочет купить сеть фастфуда Jersey Mike's Subs за $8 млрд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американская инвестиционная компания Blackstone может вскоре объявить о покупке сети ресторанов быстрого питания Jersey Mike's Subs, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, сумма сделки с учетом долга компании может составить порядка $8 млрд.

WSJ пишет, что сделка вписывается в стратегию Blackstone, имеющей обширный опыт инвестиций в бизнес, работающий по модели франшизы. В частности, приобретение Hilton Hotels считается самой успешной инвестицией в сектор недвижимости в истории. Blackstone также принадлежат сеть химчисток Servpro, кофейни 7Brew и кафе Tropical Smoothie Cafe.

Jersey Mike's - вторая по величине сеть закусочных в США, специализирующаяся на сэндвичах. В этом сегменте она уступает только Subway и насчитывает свыше 3 тысяч заведений. Компания прослеживает свою историю с 1956 года. Владелец компании Питер Канкро сказал WSJ, что к 2027 году сеть может расшириться до 4 тысяч заведений с общей годовой выручкой в $6,5 млрд.

Blackstone США Jersey Mike's Subs Питер Канкро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ спрогнозировал высокий уровень инвестиций в основной капитал в РФ в 2025 году

В ЦБ допустили снижение ставки с 2025 г. при замедлении инфляции и отсутствии шоков

В ЦБ допустили снижение ставки с 2025 г. при замедлении инфляции и отсутствии шоков

ЦБ РФ с 2025 года обновляет требования к иностранным депозитариям

ЦБ РФ с 2025 года обновляет требования к иностранным депозитариям

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Цены на нефть слабо растут после 3%-го скачка накануне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });