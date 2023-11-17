Госдума приняла закон о росте НДПИ на газ в рамках индексации оптовых цен

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в третьем чтении приняла законопроект, которым увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу для изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, возникающих у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен, следует из результатов голосования.

Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024-2026 годы, с 1 декабря 2023 года планируется увеличить оптовые цены на газ для промышленных потребителей, кроме электроэнергетики, теплоснабжающих компаний и организаций ЖКХ, - на 10%. Кроме того, с 1 июля 2024 года оптовые цены для всех категорий потребителей будут проиндексированы на 11,2%, в 2025 году - на 8,2%.

Согласно принятому закону, с января 2024 года НДПИ увеличивается на так называемую "нашлепку" в размере дополнительной выручки от индексации оптовых цен на 10% для ряда потребителей, рассчитываемой из объема продажи газа (кроме населения, предприятиям электроэнергетики, а также организаций, осуществляющих переработку попутного нефтяного газа и перепродажу приобретенного газа) по оптовым регулируемым ценам.

При этом "Газпрома" не коснется изъятие выручки от индексации тарифов в 2024 и 2025 годах. А НДПИ для других производителей с августа 2024 года увеличится еще на размер выручки, полученной от индексации тарифов на газ для всех категорий потребителей.

По просьбе компаний в 2024 году не будет меняться базовая ставка налога. "В части Цв (условная цена на газ, которая также меняется при индексации в расчете НДПИ - ИФ) мы уже предусмотрели, что Цв при расчете ставки налога на газ не будет индексироваться с 1 января 2024 года. Это как раз были замечания газовых компаний, что у них двойное изъятие и через дополнительный НДПИ, и через увеличение базовой ставки налога. Соответственно, мы не индексируем с 1 января 2024 года коэффициент Цв, а начиная с 2024 года он будет индексироваться по отдельному коэффициенту-дефлятору, который будет устанавливаться правительством", - пояснял заминистра финансов Алексей Сазанов.

В ходе обсуждения предлагалось установить коэффициент 0,93 к оптовой цене для независимых производителей, поскольку в отличие от "Газпрома" они часто продают свой газ со скидкой к регулируемой цене, поэтому для них изъятие выручки от индексации было бы больше.

Сазанов заявил, что данные расчеты не подтверждаются, но выразил готовность рассмотреть этот вопрос по итогам I квартала 2024 года. Минэнерго согласилось с этим предложением.

В проекте бюджета увеличение ставки НДПИ на газ на коэффициент Ккг, направленное на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок в 2024 и 2025 годах, как ожидается, принесет доходы в 2024 г. - 121,7 млрд руб., в 2025 г. - 26,2 млрд руб., в 2026 г. - 19,1 млрд руб.

Крупнейшие независимые производители газа в России - "НОВАТЭК", "Роснефть", "ЛУКОЙЛ".