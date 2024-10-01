Минфин объяснил досрочный отказ от "нашлепки" к НДПИ на газ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Запланированная с 1 января 2025 года отмена "нашлепки" к НДПИ на газ будет направлена на инвестиционную программу "Газпрома", сообщили в пресс-службе Минфина.

"Корректировка НДПИ на газ для "Газпрома" уже предусмотрена внесенным в Госдуму проектом бюджета. Предложено отказаться от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на следующий год. Это позволит обеспечить финансирование инвестиционной программы "Газпрома", - пояснили в министерстве.

Во внесенном накануне в Госдуму проекте федерального бюджета Минфин заложил снижение поступлений от НДПИ на газ в 2025 году на 550 млрд рублей, в 2026 году - на 50 млрд рублей, что соответствует действующей с 1 января 2023 года ежемесячной "нашлепке" к НДПИ на газ в размере 50 млрд рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для "Газпрома" был увеличен с 1 января 2023 года ежемесячно на 50 млрд руб. Планировалось, что закон о дополнительных изъятиях в виде "нашлепки" к НДПИ будет действовать до 31 декабря 2025 года включительно.