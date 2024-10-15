Telegram оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. за совершение правонарушения, выразившегося в неудалении запрещенного в РФ контента.

"Telegram Messenger Inc. признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - сообщили в суде.

Компания признана виновной в неудалении подлежащей устранению информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП).

Согласно данным суда, это седьмой штраф Telegram с начала года за нарушение российских законов.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о специальной военной операции РФ на Украине.