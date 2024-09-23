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Telegram теперь может раскрывать IP-адреса и телефоны нарушителей правил мессенджера

Telegram теперь может раскрывать IP-адреса и телефоны нарушителей правил мессенджера
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Руководство мессенджера Telegram по новым правилам может раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования им, при получении юридических запросов от властей. Об этом сообщил в понедельник основатель Telegram Павел Дуров.

"Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Кроме того, основатель мессенджера заявил, что Условия предоставления услуг и Политика конфиденциальности теперь будут единообразны для всех пользователей вне зависимости от географического положения. Дуров подчеркнул, что такие обновления вводят с целью "еще больше удержать преступников от злоупотребления поиском в Telegram".

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента.

Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.

Telegram Павел Дуров
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