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Apple оштрафована в РФ на 3,6 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Apple Distribution International Ltd. виновной в совершении административного правонарушения.

"Суд назначил компании административное наказание в виде административного штрафа в размере 3,6 млн рублей", - сообщили в суде.

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Apple признана виновной по ч.2 ст.13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем в сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ).

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Apple, Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, фонд Wikimedia - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о специальной военной операции РФ на Украине.

Apple РФ
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