Поиск

Telegram откроет офис в Казахстане

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане откроется представительство мессенджера Telegram, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

"В соответствии с нашим законодательством, интернет-платформы, такие как Telegram, WhatsApp и TikTok, теперь обязаны иметь представителя в Казахстане. Уже достигнуто соглашение с Telegram о назначении их представителя и открытии офиса - важный шаг для повышения контроля над контентом", - заявил глава министерства Жаслан Мадиев представителям Торговой палаты США и крупного американского бизнеса. Его слова приводит пресс-служба.

На этой встрече министр обсудил с представителями Meta и Apple вопросы безопасности данных, борьбы с фейковыми аккаунтами и защиты пользователей. Также сообщается, что Минцифры начнет совместно с Meta бороться с мошенническими схемами.

"Противодействие интернет-мошенничеству - глобальная задача, требующая совместных усилий. Представители Meta отметили, что интернет-мошенничество, с которым сталкивается Казахстан, является общей проблемой для многих стран. За последний квартал Meta заблокировала 1,2 млрд фейковых аккаунтов по всему миру, используя технологии искусственного интеллекта", - говорится в пресс-релизе.

Telegram Meta Apple Казахстан Минцифры США Жаслан Мадиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Fitch изменило прогноз по рейтингу Франции на "негативный" со "стабильного"

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Как минимум четыре человека погибли в результате удара Израиля по больнице в Газе

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

Уолл-стрит завершила неделю с новыми рекордами

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

У ФБР нет доказательств о попытке покушения на жизнь Трампа во время митинга в Калифорнии

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане

Евросоюз требует объяснений от Израиля в связи с нападениями на силы ООН в Ливане
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

Почти 70 человек получили ранения на севере Израиля при атаке "Хезболлы"

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку

В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

В США самая большая в мире ракета стартовала на орбиту в новый тестовый полет

Трамп обвинил нынешние власти США в том, что они ведут страну к мировой войне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });