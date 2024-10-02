Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Недавно объявленные нововведения в политику конфиденциальности Telegram не являются масштабными, руководство мессенджера еще до этого могло раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников при официальном запросе, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

"Возможно, показалось, что в моем предыдущем посте содержалось объявление о крупных изменениях в работе Telegram. Но на самом деле мало что изменилось", - написал он.

По его словам, новые меры, связанные с раскрытием данных, в большей степени предусматривают упорядочивание и унификацию политики в области конфиденциальности для разных стран.

"С 2018 у Telegram была возможность раскрывать властям IP-адреса и номера телефонов преступников в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран", - сообщил он.

"Когда мы получали надлежащим образом оформленный юридический запрос через соответствующие линии связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса или телефонные номера опасных преступников. Этот процесс начали задолго до прошлой недели", - подчеркнул Дуров.

По его словам, основные принципы Telegram остались неизменными.

Дуров 23 сентября сообщил, что руководство Telegram по новым правилам может раскрывать IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила пользования мессенджером, при получении юридических запросов от властей.

"Мы дали ясно понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", - написал он.

Кроме того, основатель мессенджера заявил, что Условия предоставления услуг и Политика конфиденциальности теперь будут единообразны для всех пользователей вне зависимости от географического положения. Дуров подчеркнул, что такие обновления вводят с целью "еще больше удержать преступников от злоупотребления Поиском в Telegram".

В конце августа основателю Telegram предъявили во Франции обвинения в непротиводействии распространению через мессенджер преступного контента.

Позже Дурова освободили из-под стражи под залог в 5 млн евро при условии строгого судебного надзора, обязательства дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. Ему запрещено покидать французскую территорию.