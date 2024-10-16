Globaltrans подала заявление о листинге на Международной бирже Астаны

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment Plc 15 октября подала заявление о допуске к листингу и к торгам GDR на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания.

Как сообщалось, 13 сентября совет директоров Globaltrans одобрил листинг GDR компании на Астанинской международной бирже и добровольный делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи, Московской биржи и "СПБ биржи".

Ожидается, что Астанинская биржа станет единственной торговой площадкой для GDR компании после делистинга с Лондонской, Московской и "СПБ биржи".

Сообщалось также, что 7 октября Globaltrans подала заявление о делистинге GDR c Московской биржи.

"Дочка" Globaltrans - ООО "ГТИ Финанс", в связи с делистингом и переходом к единственному листингу на Астанинской бирже, запустила 8 октября выкуп GDR компании, права на которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД) и СПБ банке, по цене 520 рублей за бумагу.

Торги GDR Globaltrans на Московской бирже прекратятся с 12 ноября, торги GDR в режиме "Т+1" будут прекращены c 21 октября.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 г. группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк Globaltrans по состоянию на 30 июня 2024 г. составлял 64,5 тыс. единиц подвижного состава, 94% общего парка находится в собственности.

Основными акционерами Globaltrans выступают инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов (26,7% акций), и Marigold Investments Ltd (11,5% акций), ее бенефициар - сооснователь Globaltrans Андрей Филатов. Free float составляет 55,7%.