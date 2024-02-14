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Отмена аукциона по "Интеко" в 2021 году принесла "Трасту" миллионные убытки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Банк непрофильных активов "Траст" оценивает объем убытков из-за отмены аукциона по продаже "Интеко" в 2021 году в несколько десятков миллионов долларов, заявил на пресс-конференции президент - председатель правления банка Александр Соколов.

"Мы оцениваем, предъявили убытков на несколько десятков миллионов долларов (...). Так мы это оцениваем на сегодня", - сказал он.

В ноябре 2021 года "Траст" отменил аукцион по продаже "Интеко", объяснив это решение защитой интересов возможного будущего покупателя девелопера.

Окружной суд Никосии (Кипр) 10 ноября 2021 года в рамках дела по иску компании Morden Finance Limited запретил "Трасту" и ряду иных ответчиков завершать аукцион по продаже акций "Интеко".

В декабре 2022 года стало известно, что банк непрофильных активов "Траст" продал компанию "Интеко". Покупателем стала компания Sminex. Сумма сделки составила 38 млрд рублей. В состав сделки вошли активы "Интеко" в Москве и Ростове-на-Дону, в том числе семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м в стадии продажи и проектирования.

"Траст" управлял "Интеко" с 2018 года. В 2020 году она вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. Выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA - 21,7 млрд рублей.

Александр Соколов Sminex Интеко Кипр Траст
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