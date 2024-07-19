American Express увеличил выручку на 8% во II кв., слабее прогноза

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - American Express Co., один из лидеров американского рынка пластиковых карт, во втором квартале увеличил выручку на 8% в годовом выражении и повысил чистую прибыль на 39%, причем выручка оказалась хуже прогнозов рынка, а скорректированная прибыль превысила ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне выручка выросла до рекордных $16,33 млрд с $15,05 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль повысилась до $3,02 млрд, или $3,49 в расчете на акцию, по сравнению с $2,17 млрд, или $2,89 на акцию, полученными годом ранее. Скорректированная прибыль составила $3,49 на акцию.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали выручку компании на уровне $16,6 млрд, скорректированную прибыль - $3,26 на акцию.

Расходы по картам AmEx во втором квартале выросли на 5% и достигли $388,2 млрд, говорится в отчетности. За отчетный период компания выпустила 3,3 млн новых карт.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в апреле-июне составили $1,3 млрд по сравнению с $1,2 млрд годом ранее.

Компания улучшила годовой прогноз и теперь ожидает, что её чистая прибыль в текущем году составит $13,3-13,8 на акцию, а не $12,65-13,15 на бумагу, как ожидалось ранее.

Цена акций AmEx снижается на 2% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная стоимость компании подскочила на треть, до $179,25 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 16,2%.