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Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации

Дочерний банк American Express в России подал заявление о ликвидации
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - "Америкэн Экспресс Банк" подал заявление о ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ.

Кредитная организация стала первой из перечня "дочек" иностранных банков, сделки с долями которых требуют специального разрешения, принявшей решение о добровольной сдаче лицензии вместо продажи бизнеса.

Президент Владимир Путин в октябре 2022 года утвердил перечень из 45 банков, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, в их числе и "Америкэн Экспресс Банк".

В мае 2024 года банк получил разрешение президента на проведение добровольной ликвидации.

American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. В конце марта того же года Банк России исключил платежную систему из соответствующего реестра (в него она была включена в июле 2013 года).

Чистый убыток "Америкэн Экспресс Банка" в 2023 году по РСБУ составил 87,4 млн рублей против 428,5 млн рублей прибыли годом ранее.

"Америкэн Экспресс Банк" принадлежит американской American Express Company. Он был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ РФ он получил в начале 2006 года.

Америкэн Экспресс Банк" являлся оператором платежной системы American Express. Долгие годы эксклюзивным партером по выпуску карт American Express был банк "Русский стандарт".

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