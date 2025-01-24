Поиск

Квартальные выручка и чистая прибыль American Express превзошли прогноз

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - American Express Co. (Amex), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 12%, выручку - на 9%.

В октябре-декабре чистая прибыль Amex составила $2,14 млрд против $1,9 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3,04 с $2,62, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,03.

Квартальная выручка компании выросла до $17,18 млрд с $15,8 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $17,16 млрд.

Расходы по картам Amex в четвертом квартале стали больше на 8% и достигли $408,4 млрд. Доходы, полученные от обслуживания карт, увеличились на 18%. За отчетный период компания выпустила 3 млн новых карт.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в октябре-декабре составили $1,3 млрд по сравнению с $1,4 млрд годом ранее.

За весь 2024 год чистая прибыль Amex увеличилась на 21% - до $10,13 млрд, выручка - на 9%, до $65,95 млрд. Оба показателя обновили рекорды. Расходы по картам, доходы от их обслуживания и объемы их выпуска также стали максимальными за всю историю.

Компания в текущему году ожидает чистую прибыль на акцию в диапазоне $15-15,5 и рост выручки на 8-10% при консенсусе в $15,24 и 8,1% соответственно.

Она также планирует повысить квартальные дивиденды на 17%, до 82 центов на акцию, начиная с выплат за первый квартал 2025 года.

American Express США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ собирается экспортировать в Китай колбасу

"Глория Джинс" закроет швейные фабрики в Ростовской области

"Глория Джинс" закроет швейные фабрики в Ростовской области

Мосбиржа сузит ценовые границы акций, облигаций и паевых фондов на вечерних торгах до 10%

Мосбиржа сузит ценовые границы акций, облигаций и паевых фондов на вечерних торгах до 10%

В Брянске "Группа Кремний ЭЛ" остановила работу после атаки БПЛА

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе288 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5753 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });