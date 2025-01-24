Квартальные выручка и чистая прибыль American Express превзошли прогноз

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - American Express Co. (Amex), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 12%, выручку - на 9%.

В октябре-декабре чистая прибыль Amex составила $2,14 млрд против $1,9 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3,04 с $2,62, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $3,03.

Квартальная выручка компании выросла до $17,18 млрд с $15,8 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $17,16 млрд.

Расходы по картам Amex в четвертом квартале стали больше на 8% и достигли $408,4 млрд. Доходы, полученные от обслуживания карт, увеличились на 18%. За отчетный период компания выпустила 3 млн новых карт.

Отчисления в резервы на возможные потери по кредитам в октябре-декабре составили $1,3 млрд по сравнению с $1,4 млрд годом ранее.

За весь 2024 год чистая прибыль Amex увеличилась на 21% - до $10,13 млрд, выручка - на 9%, до $65,95 млрд. Оба показателя обновили рекорды. Расходы по картам, доходы от их обслуживания и объемы их выпуска также стали максимальными за всю историю.

Компания в текущему году ожидает чистую прибыль на акцию в диапазоне $15-15,5 и рост выручки на 8-10% при консенсусе в $15,24 и 8,1% соответственно.

Она также планирует повысить квартальные дивиденды на 17%, до 82 центов на акцию, начиная с выплат за первый квартал 2025 года.