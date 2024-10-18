Альфа-банк представил свой терминал для оплаты по биометрии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Альфа-банк представил свой терминал, который позволяет принимать оплату по биометрии, в течение года-двух планирует заместить всю сеть, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах форума Finopolis руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Алексей Киричек.

"Сделали, пока это один терминал (для оплаты по биометрии - ИФ). За месяц, я думаю, доделаем, и "раскатывать" начнем после Нового года. За первый квартал (2025 года - ИФ), я думаю, тысяч 150 терминалов, они у нас смогут принимать. Те, где уже камера есть, позволяют биометрию обрабатывать, это пока примерно половина нашей сети", - сказал Киричек.

"В год мы ставим порядка 100-120 тысяч терминалов. То есть примерно за год-два весь парк заместится и сможет биометрию принимать", - добавил он.

По его словам, платить смогут клиенты любых банков, которые сдали биометрию.

Для оплаты по биометрии нужно нажать на кнопку на экране терминала "Оплатить одним взглядом" и посмотреть в камеру.

Новые терминалы работают на операционной системе Android, поддерживают все кассовые решения. В ближайшем будущем предполагается интеграция цифрового рубля.

Терминал был разработан в сотрудничестве с Национальной системой платежных карт (НСПК), тарифы будут соответствовать тарифам Системы быстрых платежей.

НСПК была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.