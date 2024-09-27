Банки РФ с I полугодия 2023 года увеличили сбор биометрии в 6 раз до 1,7 млн образцов

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки на 20 сентября текущего года собрали 1,7 млн образцов биометрических данных граждан, что более чем в 6 раз превышает показатель на конец июня прошлого года (267 тыс. образцов). Об этом заявил и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ Станислав Короп.

"Мы за год собрали биометрии больше, чем за все предыдущее время, в шесть раз", - сказал Короп на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"Рост продолжается, банки вводят разные программы стимулирования и мотивации. Банки поняли, что это удобно, правильно. И вот собранная по 115-ФЗ (федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - ИФ) биометрия, так называемая "ходовая" биометрия, расширяет перечень тех услуг и сервисов, которые клиенты могут получать удаленно. А мы все двигаемся в сторону именно онлайн-канала продаж, тем самым банки разделяют нашу позицию", - добавил он.

На данный момент в сборе биометрии участвует более 180 банков, сдать образцы можно в более чем 12 тыс. отделений по всей России. Кроме того, более 80 банков предоставляют услуги удаленно, следует из презентации ЦБ.

"Ключ к развитию и популяризации этих сервисов, наверное, в том, чтобы идти по пути трех самых массовых направлений использования: это оплата, это проход на работу и куда-то еще, и это какие-то самые базовые вещи. Транспорт, оплата и ежедневные события, которые нас с вами окружают", - сказал и.о. директора департамента финансовых технологий.