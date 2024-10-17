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ЦБ планирует проработать возможность сдачи биометрии в приложениях банков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует проработать возможность сдачи биометрии клиентами банков в мобильных приложениях кредитных организаций, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Запрос клиента - все-таки воспользоваться возможностью сдать биометрию в том приложении, к которому он привык. Мобильные приложения банков - это вот один из тех случаев, когда, мне кажется, это надо делать", - сказала Скоробогатова в ходе выступления на Финополисе-2024.

"На самом деле я понимаю, что нам нужно будет регуляторно поработать, но, мне кажется, все-таки банки у нас настолько доверенные, защищенные среды, что с точки зрения мобильных приложений мы точно могли бы такую организацию сбора сделать совместно", - добавила она.

Готовность к тому, чтобы принять участие в организации такого способа сбора биометрии выразил глава Центра биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) Владислав Поволоцкий.

"Понимаю, что решения уже все приняты, но если позволите, то сбор биометрии через приложения банков мы тоже поддерживаем, поэтому мы тоже готовы в этом поучаствовать", - сказал Поволоцкий.

Российские банки на 20 сентября текущего года собрали 1,7 млн образцов биометрических данных граждан, что более чем в шесть раз превышает показатель на конец июня прошлого года (267 тыс. образцов), сообщал и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ Станислав Короп. На данный момент в сборе биометрии участвует более 180 банков, сдать образцы можно в более чем 12 тыс. отделений по всей России.

Ольга Скоробогатова Владислав Поволоцкий Единая биометрическая система ЦБ РФ Банк России
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