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Девелопер Glorax за 9 месяцев удвоил продажи недвижимости

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax в январе-сентябре 2024 года увеличил продажи недвижимости в два раза в годовом исчислении - до 20,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

За 9 месяцев компания реализовала 82,4 тыс. кв. метров недвижимости (рост в 2,1 раза).

Средняя цена за квадратный метр составила 251 тысячу рублей. Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств - 66%.

Glorax с начала года пополнил портфель 12 новыми проектами, увеличив их общее количество до 28. Общая площадь проектов выросла до 7,4 млн кв. метров, а чистая продаваемая площадь - до 5,1 млн кв. метров.

"В 2022 году мы сделали стратегическую ставку на региональную экспансию, которая уже начала приносить ощутимые результаты. Основной рост пришелся на текущий год: мы в два раза увеличили наши продажи за девять месяцев этого года в сравнении с прошлым годом. C начала этого года мы вышли в пять новых регионов, увеличив наше присутствие до 10 городов России. К концу 2025 года мы планируем существенно расширить географию деятельности, в соответствии с нашей долгосрочной стратегией роста", - цитирует пресс-служба президента компании Дмитрия Кашинского.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности - Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Владимир, Мурманск, Омск и Тула.

Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Александр Андрианов (5%).

Андрей Биржин Glorax Glorax Group Tekta Group
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