Девелопер Glorax рассматривает приобретение трех компаний в регионах

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax рассматривает возможность проведения нескольких сделок M&A в разных регионах России, сообщил "Интерфаксу" вице-президент блока экономики и финансов компании Глеб Шурпик.

"Сейчас есть три компании-цели, они расположены в трех разных регионах. (. . .) Объем сделок - 6, 7 и 12 млрд рублей. Финансировать их с высокой долей вероятности будем не за счет долга, а за счет equity или схожих инструментов. В тоже время, если согласованная с продавцами оценка компании будет в диапазоне 2,5-3 EBITDA, допустимо закрыть сделку за счет долга. Понимаем, что чем интенсивнее и качественнее вырастем в ближайшее время, тем будет выше оценка на IPO в 2025 году", - отметил Шурпик.

Как сообщалось, девелопер планирует продолжать региональную экспансию. В 2023 году Glorax вышел в три новых для компании региона, в планах на этот год - запуск строительных проектов еще в пяти новых регионах. В период с 2024 по 2027 год компания рассчитывает начать работать в Екатеринбурге, Калининграде, Краснодаре, Мурманске, Новосибирске, Самаре, Тюмени и других городах.

Ожидается, что объем строительства компании за 4 года может увеличиться с 0,6 млн кв. метров до 2,8 млн кв. метров.

Glorax основана в 2014 году и занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. География деятельности - Москва, Петербург, Ленинградская область, Нижний Новгород и Казань.

Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами ООО "Глоракс групп" (головная компания группы) являются Биржин (95%) и Александр Андрианов (5%).