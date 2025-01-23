Девелопер Glorax за год увеличил продажи недвижимости в 1,6 раза

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Девелопер Glorax в 2024 году увеличил продажи недвижимости в 1,6 раза - до 31,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.

Суммарно реализовано 122,1 тысячи кв. метров недвижимости (рост в 1,7 раза).

Средняя цена за квадратный метр составила 256 тысяч рублей (снижение на 5,9%). Доля заключенных договоров с участием ипотечных средств - 66%.

В IV квартале 2024 года продажи в денежном выражении равнялись 10,9 млрд рублей (рост на 18% к уровню аналогичного периода 2023 года), в натуральном - 39,8 тысячи кв. метров (рост на 17%).

"Цены на недвижимость во всех регионах присутствия продемонстрировали положительную динамику, при этом незначительное снижение средней цены по заключенным договорам было обусловлено смещением предложения Glorax в более массовый сегмент и значительным ростом доли региональных проектов в общем объеме продаж", - прокомментировал президент компании Дмитрий Кашинский.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 10 регионах России: в Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске и Туле.