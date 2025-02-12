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Heineken сократила выручку в 2024 г. на 1,2%, чистую прибыль - более чем вдвое

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Heineken, вторая по величине пивоваренная компания в мире, зафиксировала резкое падение чистой прибыли и умеренное снижение выручки в 2024 году.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем году составила 978 млн евро по сравнению с 2,3 млрд евро годом ранее. Падение прибыли вызвано главным образом единовременным списанием стоимости инвестиций в China Resources Beer в первом полугодии.

Операционная прибыль тем временем выросла на 8,9%, до 3,52 млрд евро. Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Heineken, предполагал, что этот показатель увеличится на 5,3%.

Годовая выручка компании составила 35,96 млрд евро по сравнению с 36,38 млрд евро в 2023 году.

Органический рост чистой выручки без учета единовременных факторов и амортизации (BEIA) зафиксирован на уровне 5%, этот показатель составил 36,08 млрд евро.

Объем продаж пива в 2024 году повысился на 1,6% в органическом выражении. Рост был зафиксирован во всех регионах и был особенно выраженным в Индии, Нигерии, Вьетнаме, Бразилии и Мексике.

Реализация премиальных марок пива в натуральном выражении увеличилась на 5,2%, в том числе продажи бренда Heineken подскочили на 8,8%. Рост был отмечен на 53 рынках, особенно в Бразилии, Китае, Вьетнаме и Нигерии.

Объем совокупных продаж пива в Европе увеличился на 0,3%, в Северной и Южной Америке - на 0,8%, в Африке и на Ближнем Востоке - на 3,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4,4%.

Совет директоров компании рекомендовал повысить дивиденды до 1,86 евро на акцию с 1,73 евро годом ранее, а также одобрил двухлетнюю программу выкупа собственных акций объемом до 1,5 млрд евро.

Heineken реализует продукцию более чем в 190 странах мира. Портфель компании насчитывает около 300 брендов, включая марки Heineken, Amstel, Anchor, Biere Larue, Bintang, Birra Moretti, Cruzcampo, Desperados, Dos Equis, Foster's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Primus, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger и Zywiec.

Рыночная стоимость компании за последние 12 месяцев упала на 27%, до 38,4 млрд евро.

Heineken
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