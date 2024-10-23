Бывший CFO "Аэрофлота" и НЛМК стал вице-президентом по финансам и стратегии H&N

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Шамиль Курмашов будет отвечать за финансовые и стратегические вопросы в компании H&N ("Эйч энд Эй"), объединившей бывшие российские активы французской Danone, сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли.

В пресс-службе H&N эту информацию подтвердили, назвав должность Курмашова - вице-президент по финансам и стратегии компании.

До прихода в H&N Курмашов занимал посты вице-президента по финансам НЛМК, заместителя гендиректора по коммерции и финансам "Аэрофлота", заместителя руководителя комплекса по финансам и инвестициям АФК "Система", работал в ряде других компаний.

В мае 2024 года французская Danone закрыла сделку по продаже своего бизнеса в России компании "Вамин Р" (Татарстан). ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" (99%) и Руслан Алисултанов (1%). Бенефициар - Минтимер Мингазов.

Об уходе из России Danone заявил в 2022 году. В июле 2023 года российские активы компании были переданы под госуправление по указу президента Владимира Путина. Тогда же АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд" были переименованы в "Эйч энд Эн" и "Эйч энд Эн Трейд". В марте 2024 года президент подписал указ, отменяющий передачу обеих компаний под временное управление Росимуществу.

Компания объединяет 12 заводов.