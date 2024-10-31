"Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам в среднем на 30%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот", как и анонсировал ранее, повысил зарплаты пилотам в среднем на 30%.

"Документы о пересмотре заработной платы с 1 октября подписаны в июле. Повышенный расчет пилоты получат в выплату за октябрь", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

О планах индексации зарплат глава "Аэрофлота" Сергей Александровский объявил в июне этого года. Будет увеличен размер переменной части оплаты труда, напрямую зависящей от налета, пояснял он. К примеру, расчетная зарплата за полностью отработанный месяц при налете 70 часов в месяц на широкофюзеляжных самолетах для командиров воздушных судов составит 624 тыс. руб., для второго пилота - 407 тыс. руб., на узкофюзеляжных - 543 тыс. руб. и 283 тыс. руб. соответственно.

"Аэрофлот" также работает над повышением зарплат бортпроводникам, говорил Александровский. Расходы компании на фонд оплаты труда (ФОТ) в связи с этим существенно вырастут, отмечал он: "Абсолютное значение этих цифр называть не буду, но это много - миллиарды".

По данным отчетности группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную компанию, "Победу" и "Россию"), расходы на ФОТ за шесть месяцев этого года составили 42,9 млрд руб., что на 18,5% больше, чем годом ранее. Только на зарплаты потрачено 32 млрд руб. (+18%).