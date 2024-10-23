Скорректированный убыток Boeing в III квартале оказался хуже прогноза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в третьем квартале 2024 года получил скорректированный убыток хуже прогноза аналитиков, но его выручка превысила ожидания.

В июле-сентябре чистый убыток компании составил $6,174 млрд, или $9,97 в расчете на акцию, против $1,638 млрд, или $2,7 на акцию, годом ранее. Убыток без учета разовых факторов увеличился до $10,44 с $3,26 на акцию.

Выручка сократилась на 1% - до $17,84 против $18,104 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали, что компания получит скорректированный убыток $10,4 на акцию при выручке в $17,815 млрд. Руководство Boeing 14 октября давало прогноз, согласно которому выручка в третьем квартале ожидается около $17,8 млрд, чистый убыток - $9,97 на акцию.

Свободный денежный поток Boeing в минувшем квартале был отрицательным - $2 млрд.

Портфель заказов компании на конец сентября оценивался в $511 млрд по сравнению с $469 млрд год назад.

Выручка в сегменте гражданских самолетов в третьем квартале уменьшилась на 5% - до $7,443 млрд, операционный убыток увеличился до $4,021 млрд с $678 млн годом ранее. Boeing поставил 116 самолетов и получил заказы на 49 лайнеров.

Выручка подразделения оборонной и космической техники в июле-сентябре повысилась на 1% - до $5,536 млрд. Операционный убыток составил $2,384 млрд против $924 млн за тот же период в прошлом году.

С начала 2024 года капитализация Boeing упала на 39% (до $98,5 млрд), тогда как индекс Dow Jones Industrial Average прибавил около 14%.