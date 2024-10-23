"ТКС Холдинг" подтвердил планы по возвращению к регулярным дивидендным выплатам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания Т-Банка и "Т-страхования") подтвердило планы нарастить прибыль в 2024 году не менее чем на 30% по отношению к 2023 году, а также намерение вернуться к регулярным дивидендным выплатам.

"Для нас важно сочетать высокий рост бизнеса и высокую прибыльность. В прошлом году мы заработали 80,9 млрд рублей. Наши ожидания по этому году - не менее чем 30-процентный рост этого показателя. Важно, чтобы каждый из бизнесов зарабатывал рентабельность на вложенный капитал не менее 30%, что в сумме складывается в аналогичный показатель по всей группе", - сообщил финансовый директор "ТКС Холдинга" Илья Писемский в рамках онлайн-интенсива "Толк", организованного кредитной организацией.

"Мы возобновили дивидендную политику, будем выплачивать до 30% от чистой прибыли, постараемся делать это максимально регулярно - так, как это было в нашей группе раньше", - добавил финдиректор.

Дивидендная политика "ТКС Холдинга", утвержденная в августе 2024 года, предполагает распределение до 30% чистой прибыли за год. При этом группа планирует выплачивать дивиденды каждый квартал.

Ранее совет директоров ТКС Холдинга" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 14 ноября принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию. На выплаты может быть направлено 24,8 млрд рублей.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию.

Группа в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО до 80,9 млрд рублей с 20,8 млрд рублей прибыли в 2022 году.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом). После сделки по интеграции Росбанка в "ТКС Холдинг", завершившейся в августе, доля "Интерроса" в группе выросла до 41,4%.