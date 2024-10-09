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"ТКС Холдинг" может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 92,5 руб./акция

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" рекомендовал акционерам на внеочередном собрании принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении группы.

Дата закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов - 25 ноября 2024 года.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу пройдет 14 ноября, дата закрытия реестра для участия в собрании - 21 октября.

"Совет директоров "ТКС Холдинга" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за прошедшие кварталы 2024 года. Размер выплаты - 92,5 рубля на акцию. После сделки по покупке Росбанка общее количество акций составляет 268,2 млн, поэтому общая сумма дивидендов достигнет 24,8 млрд рублей", - отмечается в сообщении холдинга.

Группа подтвердила планы в дальнейшем перейти к ежеквартальной выплате дивидендов. "Мы планируем, что дальше перейдем к ежеквартальным выплатам дивидендов - четыре раза в год", - заявил холдинг.

ТКС Холдинг
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