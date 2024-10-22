G7 не разморозит активы РФ после завершения конфликта на Украине

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "Группа семи" не планирует автоматически размораживать российские активы сразу после завершения конфликта на Украине, так как считает, что сначала Москва должна возместить ущерб Киеву, сообщает во вторник Nikkei со ссылкой на источники в G7.

"Мы... подтверждаем, что суверенные активы РФ, находящиеся под нашей юрисдикцией, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не завершит свою агрессию и не оплатит ущерб, нанесенный Украине", - говорится в черновом варианте заявления лидеров G7, подготовленном Италией.

В нем отмечается, что G7, как и планировалось, гарантирует Киеву кредит в размере $50 млрд.

По данным Nikkei, финальный вариант заявления будет опубликован позже в этом году.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.