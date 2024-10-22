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Европарламент одобрил кредит Украине в 35 млрд евро под доходы от активов РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге во вторник утвердил выделение кредита ЕС в 35 млрд евро Украине под доходы от замороженных российских активов.

За "исключительную макрофинансовую помощь" Киеву проголосовали 518 евродепутатов, 56 - против и 61 парламентарий воздержался.

"Я впечатлен широкой поддержкой этого предложения (...) Мы не можем терять время, ближайшие месяцы будут определяющими", - заявил в заключительном слове представлявший в Европарламенте предложение Еврокомиссии (ЕК) член ЕК по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

В Европарламенте напоминают, что этот кредит является частью инициативы стран G7, согласованной в июне, по предоставлению Украине финансовой поддержки в размере до $50 млрд (около 45 млрд евро).

При этом в коммюнике ЕП отмечается, что "окончательная сумма европейского вклада может быть ниже в зависимости от размера кредитов, предоставленных другими странами G7".

Выделяемый кредит, сказано в сообщении ЕП, выдается под "будущие доходы от замороженных активов Центрального банка России, расположенных в ЕС".

Сообщается, что эти средства "будут выделены до конца 2025 года".

"Кредит зависит от продолжающейся приверженности Украины поддержанию эффективных демократических механизмов, уважения прав человека и других политических условий, которые будут определены в меморандуме о взаимопонимании", - уточнили в Европарламенте.

Совет ЕС примет свое соответствующее постановление по письменной процедуре. Это постановление вступит в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" ЕС.

Дидье Рейндерс ЕК ЕС Европарламент Украина
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