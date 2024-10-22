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Лондон предоставит Киеву кредит в 2,26 млрд фунтов стерлингов за счет активов РФ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Великобритания предоставит Украине военный кредит на 2,26 млрд фунтов стерлингов для закупки необходимого военного оборудования, сообщает правительство Соединенного Королевства.

"Великобритания объявляет о предоставлении Украине кредита в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов, обеспеченного доходами от российских суверенных активов, находящихся под санкциями", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что эти деньги - вклад Великобритании в кредит G7, в рамках которого Украине будет предоставлено $50 млрд на военные, бюджетные и восстановительные нужды.

"Кредит будет погашен за счет экстраординарной прибыли от обездвиженных российских суверенных активов", - напомнили в британском кабмине.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.

Великобритания Украина кредит активы РФ
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