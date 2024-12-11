Акционеры "ЮТэйр" одобрили присоединение авиаремонтной "дочки"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" на внеочередном собрании утвердили решение о реорганизации компании в форме присоединения ООО "ТС Техник", сообщается в материалах ПАО.

"Реорганизовать ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" путем присоединения к нему ООО "ТС Техник", с переходом всех прав и обязанностей ООО "ТС Техник" к ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" и прекращением деятельности ООО "ТС Техник"", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "ЮТэйр" выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО "ТС Техник", выплатив им по 18,52 рубля за бумагу.

На выплаты могут претендовать акционеры, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании. Требования о выкупе будут приниматься с 10 декабря 2024 года по 24 января 2025 года. Отчет об итогах предъявления требований набсовет "ЮТэйр" планирует утвердить 29 января. Оплата стоимости выкупаемых акций намечена до 23 февраля. Акционер вправе отозвать направленное требование до 24 января.

К концу торгов на "Московской бирже" 10 декабря одна акция "ЮТэйр" стоила 15,29 рубля.

"ТС Техник" занимается техническим обслуживанием и ремонтом авиационной техники и компонентов западного производства, сказано на сайте компании, в том числе самолетов ATR 42-400/500/72-212A, Boeing 737-300/400/500, Boeing 737-700/800/900. Производственные мощности компании находятся в Уфе и Тюмени, на линейных станциях в Сургуте, Самаре, Сочи, Москве и других городах.

Как говорилось в уставе ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" в июле 2021 года, уставный капитал компании состоит из 7 896 123 268 акций номиналом 1 рубль каждая.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний России. В ее парке 59 самолетов Boeing 737, 767 и ATR 72-500.

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".