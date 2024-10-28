Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Нефть теряет в цене 4,5% на торгах в понедельник, рынок оценивает новости с Ближнего Востока.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября. Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом, ослабили опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает MarketWatch.

"Атака Израиля не затронула энергетическую инфраструктуру и была ограниченной по масштабу. Это, вероятно, ослабит опасения прямого конфликта с Ираном", - полагает CEO Infrastructure Capital Advisors Джей Хатфилд.

К 8:15 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,42 (4,5%), до $72,63 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $1,67 (2,3%), до $76,05 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $3,34 (4,65%), до $68,44 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,59 (2,3%), до $71,78 за баррель.

Аналитик Price Futures Group Фил Флинн сказал MarketWatch, что опасения нефтяного рынка в отношении ближневосточного конфликта будут сохраняться.

"Суть в том, что немедленная угроза перебоев в поставках нефти из региона миновала. Однако, если вы считаете, что это положит конец конфликту, то я так не думаю. Даже если Иран не ответит на этот удар, я полагаю, он попытается сделать так, что его прокси перегруппируются и ответят так или иначе", - считает он.