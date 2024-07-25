"Делимобиль" в I полугодии нарастил автопарк на 36%, количество проданных минут - на 31%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", предоставляющее услуги под брендом "Делимобиль", по итогам I полугодия 2024 года нарастило автопарк на 36% в годовом выражении - до 29,58 тысячи автомобилей, сообщила компания. При этом в июле количество машин превысило 30 тысяч, уточняется в релизе.

По итогам полугодия количество проданных минут достигло 907 млн минут, показатель вырос год к году на 31% за счет активного развития автопарка, выхода в новые города (Уфа и Сочи), роста популярности каршеринга в России.

Количество активных пользователей в месяц (MAU) увеличилось в отчетном периоде на 19% - до 566 тысяч. Общее количество зарегистрированных пользователей достигло 10,4 млн человек, что предполагает рост на 17%.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе и Сочи.

ПАО "Каршеринг Руссия" провело IPO на "Мосбирже" в начале февраля.