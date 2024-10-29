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CEO "Северстали" допустил спад потребления стали в России в 2024 году на 5-7%

Это может произойти на фоне охлаждения в строительстве из-за повышения ставки ЦБ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В России в 2024 году потребление стали в может упасть на 5-7% на фоне охлаждения в строительстве из-за роста ставок, заявил "Интерфаксу" генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.

"К сожалению, мы видим негативный прогноз по сравнению с началом года, когда мы рассчитывали на падение металлопотребления на 1-2%. Но по итогу третьего квартала, где мы видели снижение на 9% , мы понимаем, что по итогам года снижение потребления может составить 5-7%", - сказал он.

Прежде всего просела строительная отрасль, где спрос охлаждается из-за высокой ключевой ставки, отсутствия возможности перекредитоваться и больших рисков, объяснил глава "Северстали".

"Ряд наших клиентов, прежде всего из малого и среднего бизнеса, уже предпочитают уменьшить размеры своего бизнеса и просто под такую ключевую ставку положить деньги в банк, потому что доходность по депозитам либо сравнялась, либо уже даже превышает некоторые виды бизнеса", - отметил он.

Ассоциация "Русская сталь", представляющая интересы крупнейших российских металлургов, прогнозирует снижение потребления стали в стране в 2024 году на 6%. Внутреннее металлопотребление в третьем квартале текущего года продолжает снижаться, констатировала ассоциация в конце октября.

По обновленному октябрьскому прогнозу Всемирной ассоциации стали (World Steel Association), в 2024 году спрос на сталь в России может упасть на 1%, до 44,2 млн тонн.

Александр Шевелев World Steel Association Русская сталь Северсталь
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