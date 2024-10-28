Акции грузинских банков на LSE резко подешевели на итогах парламентских выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Котировки акций двух крупнейших грузинских банков, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE), на торгах в понедельник резко снизились на новостях об итогах парламентских выборов в Грузии, на которых победила формирующая правительство правящая партия "Грузинская мечта".

По данным биржи, бумаги Bank of Georgia Group в понедельник по состоянию на 15:20 дешевели на 6,8% (до 37,3 фунта стерлингов за акцию), TBC Bank Group - на 13,2% (до 24,9 фунта).

Исторического минимума акции обоих банков достигали в середине июня: бумаги Bank of Georgia Group опускались до уровня 36,4 фунта, TBC Bank Group - 23,5 фунта за акцию. После этого до конца августа последовал период восстановительного роста - акции Bank of Georgia Group подросли до 46,1 фунта, TBC Bank Group - до 31,5 фунта за акцию. После этого бумаги обоих банков вновь стали дешеветь.

Ранее сообщалось, что акции грузинских банков на LSE в период с начала мая по середину июня потеряли примерно треть своей стоимости, а их капитализация суммарно упала более чем на $1 млрд, на фоне негативной реакции Запада в связи с принятием парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния". Затем акции продемонстрировали восстановительный рост, компенсировав более половины потерянной стоимости. С конца августа акции банков снова начали снижаться.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых более 54% голосов набрала "Грузинская мечта". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты подсчета голосов не заслуживают доверия. В совместном заявлении глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Европейская комиссия призвали ЦИК Грузии к "расследованию нарушений", которые, как считает Евросоюз, имели место быть на парламентских выборах в республике.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и ряд оппозиционных партий заявили, что итоги парламентских выборов были фальсифицированы и призвали жителей страны к акциям протеста.