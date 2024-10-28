Поиск

Акции грузинских банков на LSE резко подешевели на итогах парламентских выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Котировки акций двух крупнейших грузинских банков, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE), на торгах в понедельник резко снизились на новостях об итогах парламентских выборов в Грузии, на которых победила формирующая правительство правящая партия "Грузинская мечта".

По данным биржи, бумаги Bank of Georgia Group в понедельник по состоянию на 15:20 дешевели на 6,8% (до 37,3 фунта стерлингов за акцию), TBC Bank Group - на 13,2% (до 24,9 фунта).

Исторического минимума акции обоих банков достигали в середине июня: бумаги Bank of Georgia Group опускались до уровня 36,4 фунта, TBC Bank Group - 23,5 фунта за акцию. После этого до конца августа последовал период восстановительного роста - акции Bank of Georgia Group подросли до 46,1 фунта, TBC Bank Group - до 31,5 фунта за акцию. После этого бумаги обоих банков вновь стали дешеветь.

Ранее сообщалось, что акции грузинских банков на LSE в период с начала мая по середину июня потеряли примерно треть своей стоимости, а их капитализация суммарно упала более чем на $1 млрд, на фоне негативной реакции Запада в связи с принятием парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния". Затем акции продемонстрировали восстановительный рост, компенсировав более половины потерянной стоимости. С конца августа акции банков снова начали снижаться.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых более 54% голосов набрала "Грузинская мечта". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты подсчета голосов не заслуживают доверия. В совместном заявлении глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и Европейская комиссия призвали ЦИК Грузии к "расследованию нарушений", которые, как считает Евросоюз, имели место быть на парламентских выборах в республике.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и ряд оппозиционных партий заявили, что итоги парламентских выборов были фальсифицированы и призвали жителей страны к акциям протеста.

LSE Грузинская мечта Евросоюз Грузия TBC Bank Group Bank of Georgia Group
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Volkswagen намерен закрыть не менее трех заводов в Германии

Brent подешевела на 5,55% на новостях с Ближнего Востока

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Boeing разместит акции на сумму около $19 млрд

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

Путин подтвердил прогноз роста экономики РФ в 2024 году на 3,9%

В Думе предложили ввести до 7 лет за организацию незаконного возврата налоговых вычетов

С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

С ВТБ не обсуждали вопрос возможной продажи части госпакета его акций

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Brent подешевела на 4,5% после ударов Израиля по Ирану

Москва согласовала с РЖД двухэтапное развитие Центрального транспортного узла

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });