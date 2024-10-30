Акции ПАО "Ламбумиз" на дебютных биржевых торгах проседают на 5% к цене IPO

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Акции ПАО "Ламбумиз" на дебютных биржевых торгах после IPO проседают в цене при невысоких оборотах.

К 16:30 на МосБирже акции "Ламбумиза" снизились до 403,25 рубля (-5,1% к цене IPO), на старте торгов цена сделок достигала 473,4 рубля (+11,4%); объем торгов составил 7,4 млн рублей.

ПАО "Ламбумиз" (производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) в ходе IPO привлекло 802 млн рублей, сообщила компания. Она предложила инвесторам акции допэмиссии по цене 425 рублей за штуку, что соответствует нижней границе объявленного ранее ценового диапазона (425-460 рублей за акцию) и соответствует рыночной капитализации около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации в размере 100 тыс. акций, или 5,3% от суммы привлечения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов, он не уменьшит размер free float, который составит 10% от общего количества акций.

Перед IPO акционеры утвердили решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 40. В результате одна акция номиналом 1 рубль была конвертирована в 40 акций стоимостью 0,025 рубля каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составило 18 865 160 штук.

Как сообщалось, основная цель привлечения средств - реализация стратегии развития, в том числе строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. метров. Здесь планируется разместить новое производство асептической упаковки, увеличить производственные мощности, расширив текущий ассортимент. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% "Ламбумиз" сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

Согласно дивидендной политике компании, "Ламбумиз" может направлять на выплату дивидендов от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ.