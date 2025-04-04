Производитель упаковки молока "Ламбумиз" сообщил о годовой выручке в 2,75 млрд рублей

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ламбумиз" (крупный производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) по РСБУ в 2024 году составила 2,75 млрд рублей, что на 7,1% больше, чем годом ранее, сказано в пресс-релизе компании.

Валовая прибыль выросла на 17%, до 840 млн рублей, EBITDA - на 4,4%, до 510,3 млн рублей. Валовая рентабельность повысилась до рекордных 30,5%, рентабельность EBITDA сохранилась на уровне 19%. Снижение рентабельности по чистой прибыли с 12,2% до 10,3% связано в основном с ростом прочих расходов - подготовкой и проведением IPO, отмечается в пресс-релизе.

Доля основной продукции в выручке (упаковка Gable Top и Топролл) достигла 81,6%, рост по итогам года составил 9,6%, до 2,24 млрд рублей. Рост продаж одноразовой посуды зафиксирован на уровне 33,1%, доля в выручке выросла до 4,9%. Снижение прочих продаж связано с уменьшением внешних продаж ламинированного картона на фоне роста его внутреннего использования, сообщается в пресс-релизе.

Как заявил исполнительный директор ПАО "Ламбумиз" Андрей Дьяков, компания достигла планов по EBITDA, при этом выручка оказалась немного ниже прогнозных значений.

"В 2024 году мы запустили импортозамещенный продукт - Топролл. Ранее упаковка такого формата только импортировалась. Тем самым мы поддержали производителей молока, у которых линии розлива в этот продукт простаивали с 2022 года, когда европейский производитель ушел с российского рынка. Опыт, полученный в ходе запуска этого вида упаковки, помог нам решить и свои задачи в части развития асептического направления, с 2025 года на мощностях под линии Топролл начинаем производство асептической упаковки", - сказал он.

Компания также сообщила, что собственный капитал на 31 декабря 2024 года составил 1 млрд 669,86 млн рублей. Инвестиции в прошлом году составили 194,4 млн рублей, более половины из которых были направлены на новые печатные машины.

В рамках реализации инвестпроекта в этом году "Ламбумиз" приступил к сносу одного из складских помещений и запустил процедуру получения разрешения на строительство первой очереди проекта площадью 3,5 тыс. кв. метров. Окончательное разрешение на строительство планируется получить в третьем квартале 2025 года, завершить возведение объекта - в первом-втором кварталах 2026 года.

История компании "Ламбумиз" идет от завода "Мосламбумиз" (основан в 1972 году), который выпускал упаковку для молока в форме пирамиды.

В октябре 2024 года ПАО "Ламбумиз" провело IPO на "Московской бирже", в ходе которого привлекло 0,8 млрд рублей. Инвесторам были предложены акции допэмиссии по цене 425 рублей за штуку. Основная цель привлечения средств - реализация стратегии развития, в том числе строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тысяч кв. метров.

В 2024 году компания произвела 968,7 тонны ламинированного картона, что в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. Производство упаковки Gable Top 2024 году составило более 406,6 млн штук, что на 13,5% больше по сравнению с показателем 2023 года (358,4 млн штук). Одноразовой картонной продукции выпущено 37,6 млн штук (на 5,1% больше).

Бенефициар компании - Александр Абалаков.