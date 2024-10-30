"Ламбумиз" в ходе IPO привлек 802 млн рублей

Капитализация компании составила около 8,8 млрд рублей с учетом допэмиссии

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ламбумиз" (производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) в ходе IPO привлекло 802 млн рублей, сообщает компания.

Инвесторам были предложены акции допэмиссии по цене 425 рублей за штуку. Это нижняя граница объявленного ранее ценового диапазона (425-460 рублей за акцию) и соответствует рыночной капитализации около 8,8 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

"Компания привлекла в акционерный капитал несколько крупных частных профессиональных инвесторов и значимых институциональных инвесторов, а также более 500 розничных инвесторов. Всего заявки были получены от 12 брокеров, средний объем заявки от розничных инвесторов составил 510,4 тысячи рублей, от юридических лиц - 35 млн рублей, в рамках поданных заявок по счетам доверительного управления - 32,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

В результате на заявки от частных инвесторов в рамках доверительного управления было распределено 44,1% от общего объема заявок, на заявки частных инвесторов - 34,1%, на заявки от юридических лиц - 21,8%.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации в размере 100 тысяч акций, или 5,3% от суммы привлечения. Этот механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов, он не уменьшит размер free float, который составит 10% от общего количества акций.

Акции компании на "Московской бирже" начнут торговаться с 30 октября под тикером LMBZ. Брокером выступает "Юнисервис капитал".

Перед IPO акционеры утвердили решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 40. В результате одна акция номиналом 1 рубль была конвертирована в 40 акций стоимостью 0,025 рубля каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составило 18 млн 865 тыс. 160 штук.

Как сообщалось, основная цель привлечения средств - реализация стратегии развития, в том числе строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. метров. Здесь планируется разместить новое производство асептической упаковки, увеличить производственные мощности, расширив текущий ассортимент. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% "Ламбумиз" сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

Объем запланированных вложений в инвестиционный проект в течение 2025-2026 годов - 1,5 млрд рублей. Пуск нового производственного комплекса ожидается в 2027 году. После реализации инвестиционного проекта "Ламбумиз" рассчитывает занять долю около 10% в растущем сегменте асептической картонной упаковки, который, по оценкам экспертов, составляет 55-60 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике компании, "Ламбумиз" может направлять на выплату дивидендов от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ.

История компании идет от завода "Мосламбумиз" (основан в 1972 году), который выпускал знаменитую упаковку для молока в виде пирамиды.

В первом полугодии этого года выручка компании составила 1,42 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль в годовом выражении выросла в 2,05 раза, до 152 млн рублей. EBITDA - почти в 1,8 раза, 215 млн рублей.

Бенефициаром компании является Александр Абалаков.