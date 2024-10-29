"Ламбумиз" размещает акции по нижней границе ценового диапазона IPO

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Ламбумиз" (производитель картонной упаковки для молока и молочной продукции) определило цену размещения акций в рамках IPO в 425 рублей, сообщает компания.

Это нижняя граница объявленного ранее ценового диапазона (425-460 рублей за акцию).

Ранее "Ламбумиз" сообщал, что нижняя граница диапазона соответствует капитализации компании до допэмиссии, размещаемой в рамках IPO, в размере 8,02 млрд рублей. Планируемый объем размещения, которое проходит полностью в формате cash-in, оценивался в 0,8-1 млрд рублей, доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO – порядка 10-12%.

Размер допэмиссии составляет 2,8 млн акций.

Старт торгов акциями компании на "Московской бирже" запланирован на 30 октября под тикером LMBZ. Брокером выступает "Юнисервис капитал".

Перед IPO акционеры утвердили решение о дроблении обыкновенных акций с коэффициентом 40. В результате одна акция номиналом 1 рубль была конвертирована в 40 акций стоимостью 0,025 рубля каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составило 18 млн 865 тыс. 160 штук.

Как сообщалось, основная цель привлечения средств – реализация стратегии развития, в том числе строительство дополнительного производственного комплекса площадью свыше 14 тыс. кв. метров. Здесь планируется разместить новое производство асептической упаковки, увеличить производственные мощности, расширив текущий ассортимент. При сохранении доли на рынке Gable Top на уровне 35% и выходе на уровень 10% рынка асептической упаковки "Ламбумиз" сможет нарастить выручку в 3,5 раза к 2028 году.

Объем запланированных вложений в инвестиционный проект в течение 2025-2026 годов - 1,5 млрд рублей. Пуск нового производственного комплекса ожидается в 2027 году.

Согласно дивидендной политике компании, "Ламбумиз" может направлять на выплату дивидендов от 10% до 100% чистой прибыли по РСБУ.

История компании идет от завода "Мосламбумиз" (основан в 1972 году), который выпускал знаменитую упаковку для молока в виде пирамиды.

В первом полугодии этого года выручка компании составила 1,42 млрд рублей, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль в годовом выражении выросла в 2,05 раза, до 152 млн рублей.

Бенефициаром компании является Александр Абалаков.